Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı’ndaki D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin istikametine seyir halinde olan Batuhan G. idaresindeki 34 S 65O2 plakalı otomobilin aniden önüne çıktığı öne sürülen Mustafa Subaşı idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşında oturan Ali Erbaş ağır yaralandı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere götürdü. Hastanelerde tedaviye alınan yaralı Subaşı ve Erbaş’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri ise otomobil sürücüsü Batuhan G.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.