İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da oyunculuk seçmelerine rekor başvuru

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından düzenlenen oyunculuk seçmelerine rekor başvuru yapıldı.

15 çocuğun alınacağı oyunculuk kursu için yaşları 5 ila 12 arasında değişen toplam 250 çocuk başvuru yaptı.


2018-2019 tiyatro sezonu için Alanya Belediyesi Çocuk Birimi tarafından her yıl düzenlenen oyunculuk seçmeleri hafta sonu yapıldı. Seçmelere yaşları 5 ila 12 arası değişen 250 çocuk başvurdu. Büyük ilginin olduğu seçmelerde, Nilbanu Engindeniz ve Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Koordinatörü Esra Kutertan'la birlikte 7 kişiden oluşan çocuk jürisi görev aldı. Jüri üyeleri, çocukları farklı alanlardaki yeteneklerine göre değerlendirdi.



Sonuçlar 3 Ekim tarihinde açıklanacak


Bu yıl rekor bir katılım yaşadıklarını açıklayan Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi sorumlusu oyuncu-yazar Nilbanu Engindeniz, “Oyunculuk seçmelerimize ilgi her yıl daha da artıyor. Bu yıl müthiş bir başvuru aldık. Çocuklarımızın yeteneklerini jüri üyelerimizle birlikte değerlendirdik. İnanın her çocuğumuzun bir alanda yeteneği var. Hepsi bizim için çok değerli çocuklar. Ancak 250 başvuru arasından 15 çocuk seçmek zorundaydık. Bu da oldukça zor bir karar. Sonuçları 3 Ekim Çarşamba günü açıklayacağız. Seçilen çocuklarımızla bu yıl Fındıkkıran Balesi'ni çalışacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.