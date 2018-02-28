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28 Şubat 2018 14:01

Alanya’da “Özel Eller Bugün Evinizde” projesi başladı

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde “Özel Eller Bugün Evinizde” projesinin startını Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi.

Alanya’da “Özel Eller Bugün Evinizde” projesi başladı

28 Şubat 2018 14:01


Alanya Belediyesi’nin yürüttüğü Evde Temizlik ve Kuaförlük Hizmeti, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. “Özel Eller Bugün Evinizde” protokolü ile Alanya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi kat hizmetleri dalında eğitim alan öğrenciler engelli, yaşlı, yatalak hastaların evlerini temizliyor. Bu protokol kapsamında engelli çocuklar okulda aldıkları eğitim konularını uygulamalı olarak sahada da deneyimlemiş olacak. Projenin başlangıç yaptığı evi ziyarette bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er hem engelli çocuklarla hem de 80 yaşındaki ev sahibi Hatice Cengiz ile proje hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Yücel: “Bu etkileşim herkese örnek olmalı”


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu iş birliğinin herkes tarafından örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı. Yücel, “Bu proje ile şehrimizdeki özel çocuklarımızla yaşlı bireylerimizin bir araya gelmesine vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yapılan bu projeyle hem özel çocuklarımız eğitimlerini uygulamalı olarak öğreniyor hem de yaşlı bireylerimizin temizlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu iki grubun etkileşiminin herkese örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.



Er: “Özel çocuklarımız eğitimlerini uygulamalı olarak öğreniyor”


İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise “Özel çocuklarımızın eğitimi noktasında her türlü imkânı oluşturmaya ve bu konuda çaba harcamaya hazırız. Alanya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerimizin gerçekleştirmiş oldukları bu hizmetten dolayı çok memnunuz. Bu projeyle çocuklarımız okullarında öğrendiği teorileri yaşlı vatandaşlarımızın evlerinde uygulama yoluyla pekiştiriyor. Bu alanda çalışmalarımız durmaksızın devam edecek.”




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