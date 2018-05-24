Alanya’da parke ve kaldırım taşı çalışması

Çalışmalar kapsamında Oba Mahallesi Dutdibi Sokakta bin 300 metre kaldırım yapılıyor.

Alanya Belediyesi yeni açılan imar yollarında kaldırım çalışması başlattı. Oba Mahallesi’nde başlatılan kaldırım çalışması bölge genelinde devam edecek. Özellikle engelli kullanımına uygun kaldırımları ile Alanya’nın engelsiz bir turizm kenti olarak örnek gösterildiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “yapılaşmanın tamamlandığı bölgelerde yol düzenleme ve kaldırım çalışmamız devam ediyor. Öncelikle Oba ve çevre mahallelerdeki modern yapılaşmaya uygun olarak çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Oba Mahallesi’nde Nazmi Yılmaz Ortaokulu çevresinde bağlantıları ile beraber bin 300 metre kaldırım yapıyoruz” dedi.