Alanya'da plaj futbolu şöleni yarın başlıyor

Antalya'nın Alanya ilçesi Galip Dere Plajı'nda 5-6-7 Ekim tarihlerinde ilk kez düzenlenen uluslararası Beach Soccer Cup 2018 Plaj Futbolu öncesi basın toplantısı yapıldı.

Alanya'da ilk kez düzenlenen uluslararası Beach Soccer Cup 2018 Plaj Futbolu 5-6-7 Ekim tarihlerinde Galip Dere Plajı'nda yapılacak. Turnuvanın basın toplantısı Avena Otel'de gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi ile Flick Organizasyon tarafından düzenlenen turnuvanın basın toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, FIFA Plaj Futbolu Sorumlusu Gabino Renales, Flick Organizayon Sorumluları Adil Müftüoğlu ve Ferit Yücel Ergün, Alanya Belediyespor Kaptanı Dejan Stankoviç, Sporting Clube de Portugal takım kaptanı Madjer, Lokomotif takım kaptanı Shakarin, Levante takımının kaptanı Jose Miralles katıldı.

Başkan Yücel'den davet

Alanya'da ilk kez düzenlenen uluslararası organizasyonda Türkiye den katılacak Alanya Belediyespor takımının yanı sıra Rusya, Portekiz, İspanya takımları mücadele edecek. Turnuva FIFA'ya ait beachsoccer.com sitesinden tüm dünyaya canlı yayınlanacak. Ayrıca Portekiz ve Rusya özel televizyonlarında canlı olarak yayınlanacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, önümüzdeki yıllarda inşallah Dünya Kupasını da Alanya'da gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Yücel, "Bütün Alanya halkını ve kentimizde bulunan yerli ve yabancı misafirlerimizi Beach Soccer Cup 2018 Plaj Futbolu turnuvasına davet ediyorum” dedi.

Ergün: ”Plaj futbolu Alanya'da doğdu”

Flick Organizayon Sorumlusu Ferit Yücel Ergün, “Uzun yıllardır bu futbol branşını oynayan biri olarak, milli takımda hocalığımızı yapmış Adil Müftüoğlu ile birlikte bu organizasyonu resmi müsabakalarını Alanya'ya getirmek için uzun zamandır planlama içerisindeydik. Plaj Futbolu Alanya'da doğdu, Alanya'da büyüdü. Türkiye Milli takımı çatısı da Alanya'da oluştu. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e ve personeline emekleri için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Renales: ”Alanya'da daha büyük organizasyon gerçekleştireceğiz”

FIFA Plaj Futbolu Sorumlusu Gabino Renales de, ”Bu müsabakaları bu güzel şehirde gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum. Alanya hem tarihi dokusu hem de mükemmel havası ile plaj futbolu oynamaya çok elverişli. Bütün bu imkan ve fırsatların bu kadar güzel olması münasebeti ile orta vadeli dönemlerde Alanya'da daha büyük organizasyonlar gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Başkanımıza ve belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu: “Alanya'mızın tanıtımını yapıyoruz”

Flick Organizasyon Sorumlusu Adil Müftüoğlu ise, “Alanya'nın tanıtımı için çok güzel gelişmeler olacak olan bu organizasyonda başkanımıza ve belediye personeline çok teşekkür ederim. Umuyorum ilerleyen yıllarda Dünya Kupası'nı şehrimize getirir milyarlarca insana Alanya'mızın tanıtımını yaparız. İnşallah kazasız belasız bir turnuva gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan takım kaptanları da Alanya'da olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek Alanya Belediyesi'ne ve Flick Organizasyona teşekkürlerini sundular. Yarın saat 15.15'de Lokomotiv BSC takımı ile Sportıng Clube de Portugal takımı karşılaşacak. Günün ikinci maçı ise saat 16.45 Levante Ud ile Alanya Belediyespor takımı karşılaşacak.