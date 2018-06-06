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06 Haziran 2018 16:32

Alanya’da plajlar tıklım tıklım

Antalya’nın Alanya ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla boşalan plajlar turistlere kaldı.

Alanya’da plajlar tıklım tıklım

06 Haziran 2018 16:32

Sıcaklığın 30 dereceyi gösterdiği ilçede tatilciler güneşin ve denizin keyfini çıkardı.


Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece, nem oranının ise yüzde 63 ölçüldüğü Alanya’da güneşli havayı fırsat bilenler plajları doldurdu. Ramazan ayı dolayısıyla yerli halk plajlara gelmezken, özellikle tatil için ilçeye gelen turistler Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarında sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı tatilciler şezlonglara uzanıp güneşin tadını çıkarırken, kimi de denize girerek serinlemeyi tercih etti. Bazı turistler de kızgın kumlara kendilerini atıp kitap okumayı tercih etti. Plajda kumlarda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini bildirdi.




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