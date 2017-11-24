Alanya’da polisten huzur toplantısı

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve birim amirleriyle katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi’nde mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlar ile huzur toplantısı yaptı. Toplantıda Müdür Çakmaklı emniyetin asayiş, kaçakçılık, organize ve trafik gibi konularda yapmış olduğu başarılı çalışmaları paylaştı. Soru cevap şeklinde geçen toplantıda Çakmaklı vatandaşların sorunlarını dinledi. Çakmaklı, polis işbirliği çerçevesinde çözüm aramanın önemini ve suçla mücadelede düşen görevleri hatırlattı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtlanırken, ilgili birim amirlerimiz ise sorunları not aldı. Toplantı sonrasında vatandaşlar toplantının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini ilettiler.