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26 Mayıs 2018 14:29

Alanya’da Ramazan etkinliği

Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da gerçekleştirdiği Ramazan etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alanya’da Ramazan etkinliği

26 Mayıs 2018 14:29


Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanyalılar için Ramazan etkinliği düzenlendi. Hacivat ve Karagöz gösterisiyle başlayan etkinlik, Şeker Portakalı gösterisiyle devam etti. Çocuklar yüzlerini boyatmak için bir biriyle yarışırken, Hacivat Karagöz gösterisi küçükleri olduğu kadar büyükleri de gülmekten kırdı geçirdi.


Programın son bölümünde ise Şiirlerle Şehitler Gecesi düzenlendi. Mehteran Takımı’nın gösterisi ve diğer oyunlar Alanyalıların farklı bir gece geçirmesine sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinliğine Alanyalıların yanı sıra ilçeye tatile gelen turistler de büyük ilgiyle izledi.




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