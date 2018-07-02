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02 Temmuz 2018 14:13

Alanya’da Resul Dindar ile Karadeniz esintisi

Karadeniz’in beğenilen sanatçısı Resul Dindar, Alanya’da Karadeniz rüzgarları estirdi.

Alanya’da Resul Dindar ile Karadeniz esintisi

02 Temmuz 2018 14:13



Wome Deluxe Yaz Konserlerinin bu haftaki sanatçısı Resul Dindar, Alanya’da Karadeniz rüzgarları estirdi. Wome Deluxe Anfi Tiyatroda sevenleri ile buluşan Karadenizin sevilen sesi, sanat müziği eserleri ile duygusal, Karadenizin hareketli müziği ile de coşku dolu anlar yaşattı.



Alanı dolduran bine yakın misafir, Resul Dindar’ın eserlerine eşlik ederken, tulum ve kemençe eşliğinde horon teptiler. Program boyunca kendisini en önde izleyen engelli misafirlere özel ilgi gösteren Dindar, önce engelli vatandaşlarla, ardından da kendisi ile fotoğraf çekmek isteyen tüm hayranları ile fotoğraf çektirdi.



Konserin sonunda Resul Dindar’a teşekkür eden Ortadoğu Grup Kurumsal İletişim Müdürü Ümit Sanlav “Sanatçılar sadece sesleri ve sahne performansları ile değil, topluma rol model olan kişilikleri ile değerlidir. Resul Dindar bu anlamda çevre bilinciyle, hayvanseverliğiyle Allah’ın yarattığı her şeyi sevmesi ile bilinen çok değerli bir dostumuzdur” diyerek, Ortadoğu Grup, Wome Deluxe ve izleyiciler adına çiçek takdim etti. Yaz boyunca her hafta sonu gerçekleşecek olan Wome Deluxe Yaz Konserlerinde, Ferhat Göçer, Sevcan Orhan, Resul Dindar ve Deniz Toprak, sevenleri ile buluşmaya devam edecekler.




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