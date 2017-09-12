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12 Eylül 2017 15:01

Alanya’da sahiller temizleniyor

Alanya Belediyesi’nin sahillerde başlattığı temizlik çalışması devam ediyor.

Alanya’da sahiller temizleniyor

12 Eylül 2017 15:01


Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sahil temizliklerine devam ediyor. Temizlik çalışmaları kapsamında, temizlik işlerine bağlı ekipler, alt geçit piknik ve mesire alanlarının da temizliğini yapıyor.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sahillerde başlatılan temizlik çalışmasının her hafta düzenli olarak Alanya genelinde devam ettiğini hatırlattı. Yücel, “Sadece kent temizliği değil, sahillerimizin de temizliğini düzenli olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüz yapıyor. Başlattığımız bu çalışma düzenli olarak edecek” dedi.




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