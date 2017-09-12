Alanya’da sahiller temizleniyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sahil temizliklerine devam ediyor. Temizlik çalışmaları kapsamında, temizlik işlerine bağlı ekipler, alt geçit piknik ve mesire alanlarının da temizliğini yapıyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sahillerde başlatılan temizlik çalışmasının her hafta düzenli olarak Alanya genelinde devam ettiğini hatırlattı. Yücel, “Sadece kent temizliği değil, sahillerimizin de temizliğini düzenli olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüz yapıyor. Başlattığımız bu çalışma düzenli olarak edecek” dedi.