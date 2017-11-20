Alanya’da seraları dolu vurdu

Alanya’nın kırsalında bulunan Payallar Mahallesi’nde dün gece saatlerinde aniden bastıran dolu, tarım alanlarına zarar verdi. Etkili olan dolu nedeniyle naylon seraların çatıları çöktü, pek çok seranın camları kırıldı.

Yağışın etkili olduğu yerlerde yapılan hasar tespit çalışmalarına katılan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu yaptığı açıklamada, geçen hafta Finike, Demre dolaylarında çiftçilerin hortum nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirterek, "Şimdi de Alanya’da çiftçiler dolu yağışı nedeniyle mağdur oldu. Tahminen 100-120 dekar alanda meydana gelen doludan dolayı 2-3 metre olan seralar yere indi. Üreticiler eğilerek, apalayarak ürünleri kurtarmaya çalışıyor" dedi.

“Bu üreticilerin yıl boyunca üretim şansı yok”

Yetkililerle hasar tespit çalışmasına katıldığını belirten Musluoğlu, "Seraları zarar gören çiftçiler sezonu kapattı. Zarar basit gibi görünüyor. Ancak olay gerçekte çok farklı oluyor. Bu üreticilerin yıl boyunca üretim şansı yok. Çünkü seraların yenilenmesi lazım. Bunun için de acil sıfır faizli kredi verilmesi ve borcu olanların da borcunun ertelenmesi gerekiyor" diye konuştu.

“Bu alanların kayıt altına alınması gerekiyor”

Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) yasasında mülkiyet sorunu nedeniyle birçok çiftçinin mağdur olduğunu savunan Musluoğlu, şunları söyledi: "Dede öldü. Tarlayı oğlan ve torunları ekip biçiyor. Dolayısıyla mülkiyet sorunu oluyor. Sabahtan beri dolaşıyoruz. Bir tane sigortalı çıktı. Mülkiyet aranmadan bu alanların kayıt altına alınması gerekiyor. TARSİM’in göndereceği ekspere, tarım müdürlükleri ve ziraat odaları da destek vererek bu sorun çözülür" ifadelerinde bulundu.

Mustafa Uçak adlı çiftçi ise sabah 08.00 ile 08.30 arasında yağan dolunun ağırlığından dolayı seraların çöktüğünü belirtti. Artık bu sezonu bitirdiklerini ve önlerindeki sezonu kurtarmak için çalışacaklarını anlatan Uçak, "Dolu yağışı 4 dönüm serama zarar verdi. Artık bu seranın yenilenmesi gerekiyor. Bu konuda devletten yardım bekliyoruz. Devletin vereceği destekle yaz sezonunu kurtarabiliriz" şeklinde konuştu.