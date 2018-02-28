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28 Şubat 2018 14:44

Alanya’da servis şoförlerine eğitim

Alanya Belediyesi, Alanya Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Eğitim Derneği işbirliğinde okul servis şoförlerine, trafikte insan davranışı, trafikte çocuk güvenliği, yolcu taşıma kuralları, sürücü davranışları ve değişen yönetmelik hakkında bilgilendirme yapıldı.

Alanya’da servis şoförlerine eğitim

28 Şubat 2018 14:44


Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen seminere eğitimci olarak Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz, Trafik Denetleme Büro Amiri Burhan Güvez, Trafik Polis Memuru Mustafa Cançetin ve Psikolog Esra Yemez katıldı.


Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak’ın da katıldığı seminerde yaklaşık 50 servis şoförüne, trafikte insan davranışı, trafikte çocuk güvenliği, yolcu taşıma kuralları, sürücü davranışları ve değişen yönetmelik hakkında bilgilendirmeler yapılarak uygulamalı örnekler verildi.


Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda öğrencilere ve ailelerine yönelik düzenli olarak trafik eğitimi verdiklerini belirten Bilge Toksöz, “Öğrencilerimize, çocuklarımıza ve ailelere yönelik yürüttüğümüz eğitimlerin kapsamını genişleterek, hepimizin canlarını taşıyan şoförlerimizi de değişen yönetmelikler ve trafikte insan davranışları konularında bilgilendirmek istedik. Bu amaçla 250 servis şoförüne toplamda 18 saat bilgilendirme semineri vereceğiz. Seminerimiz boyunca trafikte insanı etkileyen faktörler, kişilik yapıları, ruhsal durumun trafikteki davranışlarımıza etkisi, değişen trafik yönetmelikleri konularında bilgilendirmeler yapılarak uygulamalı örnekler verildi. Tüm katılımcılara ve eğitmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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