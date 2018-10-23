Alanya'da sıcak asfaltlama çalışması

Alanya Belediyesi Oba Cikcilli ve Alanya merkez yönünde araç trafiğini rahatlatmak ve alternatif yol güzergâhları oluşturmak için Oba Çayı üzerine yapılan yeni köprü çevresinde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba çayı üzerine yapılan yeni köprü ile özelikle çevre yolu ile Araştırma Hastanesi çevresinde trafiğin rahat bir akışa kavuşturulduğunu söyledi. Bölgenin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına paralel olarak imar yollarını altyapısı ile beraber hizmete sunduklarını açıklayan Başkan Yücel, “Tüm bölgelerimizde olduğu gibi Oba ve Cikcilli bölgesinde de çok ciddi yatırımlarımız var. Yeni hizmete sunduğumuz Oba Köprüsü ile mahalleler arasındaki kopukluğu gidererek, bir bütünlük sağladık. Bu da hem trafik hem de insanlarımızın sosyal hayatlarına önemli katkılar sağladı” dedi.