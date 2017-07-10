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10 Temmuz 2017 11:23

Alanya’da sıcaktan bunalanlar serin sulara akın etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaşırken, yerli halk ve tatilciler su sıcaklığı 4 dereceyi bulan Dim Çayı’nda ve havuzlarda serinliyor.

Alanya’da sıcaktan bunalanlar serin sulara akın etti

10 Temmuz 2017 11:23


Son dönemde artan hava sıcaklıkları ve yükselen nem oranıyla hava Alanya’da bunaltıcı hal aldı. Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nünden alınan verilere göre hava sıcaklığının 32 derece, nem oranın ise yüzde 54 ölçüldüğü ilçede yerli halk ile tatilciler serinlemek için havuzlara ve Dimçayı’nın serin sularına akın etti. En çok tercih edilen yerlerin başında gelen Dim Çayı’nda soğuk sulara kendilerini atan yeri halk serinlemeye çalıştı. Vatandaşların bir kısmı çay üzerine kurulu çardaklarda dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da su parklarında ve havuzlarda serinlemenin yolunu aradı.


“Hissedilen sıcaklığı 47, yeri geliyor 50 dereceyi buluyor”


Alanya’da aşırı derece sıcak olduğunu aktaran Davut Şamlı, izinli günümüzde Dimçayı’na gelerek serinlediklerini söyledi. Şamlı,” Dimçayı’nın serin sularında bir nebzede olsa serinliyoruz. Çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Alanya’nın hissedilen sıcaklığı 47, yeri geliyor 50 dereceyi buluyor. Bizde aşırı sıcaklara dayanamayıp buralara geliyoruz. Buranın suyu aşırı derecede soğuk ve serin. Buralarda serinliyoruz” dedi.


“Denizde serinleyemedik ve kendimizi Dimçayı’nın sularına attık”


Serinlemek için Dimçayı’na gelen Faruk Akış ise, aşırı sıcak havalarda kendilerini serin sulara attığını belirtti. Akış,” İzin günlerimizi burada serinleyerek değerlendiriyoruz. Buraya gelmeden önce denize gittik. Denizde serinleyemedik ve kendimizi Dimçayı’nın sularına attık. Bir yandan da Alanya’nın yöresel yemeklerini tatma imkanı buluyoruz” diye konuştu.


Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın artarak sürdüreceğini belirtti.




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