Alanya’da silahlı saldırı şüphelileri teslim oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi olarak aranan 5 kişiden 3’ü polise teslim oldu.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerindeki Kardeşler Çayevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi Ramazan Kaymaz ve müşteriler içeride olduğu anda gelen 5 kişilik grup silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda çay ocağına çok sayıda mermi isabet ederken, şüpheliler yaya olarak kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı saldırı sonrası çay ocağının çevresini incelemeye alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 7.65 mm çapında 8 adet, 9 mm çapında da 2 kovan tespit etti ve işyeri sahibine ait 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Silahlı saldırı olayında aranan şüpheli Zeki T. (30), Deniz K. (25) ile Atakan A. (19) Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Teslim olan 3 şüpheli iş yerine silahlı saldırı yaptıklarını itiraf etti. Şüphelilerden Atakan A. olayda kullandığı tabanca ve tabancaya ait 2 mermi, Deniz K. ise olayda kullandığı tabanca ile 4 mermiyi polise teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Ayrıca olayla ilgili olduğunu tespit edilen firari şüpheliler B. T. ile H.T. polis tarafından aranıyor.