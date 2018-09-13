İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da silahlı suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek gibi suçlardan hakkında gözaltı kararı çıkarılan 8 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek gibi suçlardan hakkında gözaltı kararı çıkarılan 8 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek gibi suçlardan 9 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 8 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca soruşma kapsamında 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.