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20 Temmuz 2018 12:44

Alanya’da sinekle mücadele hız kesmiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da sinekle mücadeleye devam ediyor.

Alanya’da sinekle mücadele hız kesmiyor

20 Temmuz 2018 12:44

Kışın larva döneminde sineklerin üreme noktalarında yoğun çalışma yapan ekipler, yaz mevsiminde de sinekle mücadeleyi sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi, Alanya merkezi dâhil 102 mahallesinde, 55 ayrı ekiple sinekle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Biyolojik, fiziksel, kültürel ve kimyasal yöntemlerle çalışmalarını sürdüren Alanya sinekle mücadele ekipleri 150 personeliyle toplam 27 hizmet aracıyla sineksiz bir yaz için aralıksız çalışıyor. Yüzme ve tarımsal amaçlı kullanılan havuzlar, kanalizasyon ve yağmur giderleri, su birikintileri, binaların bodrumları ve muhtelif noktalar, ekipler tarafından belirlenen program dâhilinde sürekli ilaçlanıyor. Sineklerin üremesine imkan veren atık lastikler de toplanıyor.



6 bin nokta ilaçlanıyor


55 ekip, Alanya’nın 102 mahallesinde günlük yaklaşık 6 bin noktaya farklı yöntemlerle ilaçlama yapıyor. Çalışmalar gündüz olduğu kadar yaz aylarıyla birlikte geceleri de devam ediyor. Geceleri, 20 ULV (araç arkası ilaçlama) aracıyla Alanya merkez ve diğer mahallelerde periyodik olarak ilaçlama yapılıyor. Alanya genelinde kış döneminde yapılan çalışmalarla sivrisineklerin adeta kökü kazınırken, değişik haşereler ve diğer sinek türlerine yönelikte kimyasal mücadele ediliyor. Sinekle mücadelede hem insana hem de çevreye zarar vermeyecek yöntemler kullanılarak oldukça hassas davranılıyor. Öte yandan vatandaşların sinek ve diğer haşerelerle ilgili şikayetleri ekipler tarafından anında değerlendirilerek, uygun görülen yöntemle söz konusu alanlar ilaçlanıyor.




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