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29 Haziran 2018 14:47

Alanya’da sosyete kadın hırsızlar polise takıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan ve şüphe çekmemek için şık giyinen 3 kadın polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya’da sosyete kadın hırsızlar polise takıldı

29 Haziran 2018 14:47


Alanya’nın Oba ve Cumhuriyet mahallelerinde farkı zamanlarda kapı kilitlerini açmak için keski olarak adlandırılan plastik malzemeleri kullanarak 3 ayrı evden çok sayıda ziynet eşyası ve bir miktar para çalındığının bilgisi üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düğmeye bastı. Savcılık koordinesinde hırsızların peşine düşen ekipler, hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtları inceledi. Polis, hırsızların 3 kadın olduğunu ve şüphe çekmemek için şık giyindiklerini belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri hırsızlık şüphelisi kadınların Kiraz N.( 34), Kadriye Ö. (25) ve Serap U.(21) olduğunu tespit ederek harekete geçti. Kadınları dün saat 13.30 sıralarında Oba Mahallesi’nde takibe alan ekipler, bir sitedeki apartmana girdiği sırada yakaladı.


Gözaltına alınan Kiraz N. Kadriye Ö. ve Serap U.’nın üst aramalarında kapı açmak için kullandıkları plastik malzemeler bulunurken, yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sonucu Antalya ve ilçelerinde çok sayıda hırsızlık olayında sabıkaları olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisi 3 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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