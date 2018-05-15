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15 Mayıs 2018 09:39

Alanya’da suç örgütüne 15 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 15’i tutuklanırken 4’ü serbest kaldı.

Alanya’da suç örgütüne 15 tutuklama

15 Mayıs 2018 09:39


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçların şüphelileri hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine 2 Mayıs sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, N.K, E.K, U.Ö, İ.Ö, İ.Ö, E.K, N.B, C.A, K.S, H.Ş, F.K, U.B, M.A, V.T, M.K. ve G.T. isimli 3’ü kadın 16 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı. Ayrıca soruşturma kapsamında şüpheli V.Ş, F.T. ve G.H.A.’nın da cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki 12 gün süren işlemlerinin ardından 3’ü kadın 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden N.K, E.K, U.Ö, İ.Ö, İ.Ö, E.K, N.B, K.S, H.Ş, U.B, M.A, M.K, V.Ş, F.T, G.H.A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.K, V.T, C.A, G.T. ise adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.




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