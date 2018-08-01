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01 Ağustos 2018 14:57

Alanya’da Süleymanlara ulaşım daha rahat olacak

Büyükşehir Belediyesi Alanya’da ulaşımı riskli olan Türktaş-Süleymanlar mahalleleri arasındaki 5 kilometrelik grup yolunda önce genişletme ardından asfaltlama çalışması yaptı.

Alanya’da Süleymanlara ulaşım daha rahat olacak

01 Ağustos 2018 14:57


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Alanya’ya bağlı Türktaş Mahallesi ile Süleymanlar Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik grup yolunda, dar olan ve keskin virajları ile risk taşıyan yol güvenli hale getirdi. Yol zemininin oturmasının ardından alt yapısı tamamlanan yolda asfalt çalışması başlatıldı. Yolun dik ve keskin virajlı olan 700 metrelik bölümü ise parke taşı ile kaplandı.


Muhtardan Türel’e teşekkür


Süleymanlar Mahalle Muhtarı Hüseyin Kurt, “Mahallemizin en önemli sorunu yoldu. Bu konudaki talebimizi Büyükşehir’e ilettik. Geçen yıl genişletme çalışması yapıldı. Bu yıl ise asfaltlanıyor. Yolumuz gayet iyi oldu. Vatandaşlarımız artık daha güvenli ve rahat bir yolda seyahat edecek. Her zaman yanımızda olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.




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