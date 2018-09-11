Alanya'da takla attan cipte ölü sayısı 2'ye yükseldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Iraklı turistlerle beraber tura çıkan cipin devrilmesi sonucu yaralananlardan birinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 2 Eylül günü öğle saatlerinde Alanya'nın kırsal bölgesindeki Üzümlü Mahallesi Altı mevkisi Dim Barajı yolunda meydana geldi. Muzaffer B. yönetimindeki 07 HCH 82 plakalı safari cipi, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, Muzaffer B. ile yanındaki Iraklı Fouad Hamasadeq (22), Iman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29), Ali Omar Ali Hussein Alsaadı (34) ve Ali Omar Ali Alsaadı (9) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü. Sağlık durumu ciddi olan Ali Omar Ali Alsaadı sevk edildiği Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ölen çocuğun babasının yoğun bakım tedavisi sürerken diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren Ali Omar Ali Hussein Alsaadı, 9 günün ardından hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.