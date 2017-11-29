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29 Kasım 2017 14:45

Alanya’da tarihi evlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor

Alanya Belediyesi, kentin kültürel mirası olan geleneksel Alanya evlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Alanya’da tarihi evlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor

29 Kasım 2017 14:45

Bu kapsamda Alanya genelinde 4 tarihi evin restorasyonu için proje ve onarım çalışması başlatıldı.


Alanya Belediyesi, 4 tarihi evin restorasyonu için proje ve onarım çalışması başlattı. Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde bulunan tarihi ev geçirdiği yangın sonrası harap durumda olması nedeniyle Alanya Belediyesi tarafından Antalya Valiliği’nden sağlanan katkı payı ödeneği ile kamulaştırıldı. Tarihi konut, restorasyon çalışmalarının ardından Geleneksel Alanya Mutfak Kültürünün hem uygulamalı hem de görsel ögelerle anlatılacağı bir merkez olarak kullanılacak. Tescilli yapının projelerinin Antalya Koruma Kurulu’ndan onaylandığını aktaran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, onarım çalışmasına Ocak ayı içerisinde başlanacağını söyledi. Başkan Yücel, “Belediyemiz tarafından onarımı yapılacak diğer bir tarihi ev de Alanya Kalesi’nin doğu yamacında Kızılkule ile Tersane arasında, Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen Kızılkule Tophane Ekseni Denizcilik ve Gemi Müzesi proje alanı içinde bulunmaktadır. Bu yapı da denizcilik kültürünü destekleyen ögelerin ve ürünlerin sergileneceği bir mekan olarak restore edilecektir. Şu an itibari ile projeleri koruma kurulundan onaylanmış olan yapının onarımı için ihale çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Ayrıca Çarşı Mahallesi ve Tophane Mahallesi’nde iki evin daha restorasyonu için ihale süreci devam ediyor” dedi.




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