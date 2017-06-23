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23 Haziran 2017 12:41

Alanya’da tatlıcılara bayram denetimi

Alanya Belediye Zabıtası Ramazan Bayramı öncesinde tatlı üreticileri, pastaneler ve marketlerde denetim yaptı.

Alanya’da tatlıcılara bayram denetimi

23 Haziran 2017 12:41


Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Gıda ve Hijyen ekibi Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların sağlığı için denetimini sıklaştırdı. Bayramda tatlı tüketiminin artması nedeniyle özellikle tatlı üreticileri, pastaneler gibi topluma hizmet eden imalat sektörünün denetimine ağırlık veriliyor. Yıl boyunca gıda imalatı yapan işletmelere en az 3 kez rutin kontrol yapan Çevre, Gıda ve Hijyen ekibi, işletmelerin güvenilirliğini arttırmak, kalite ve hijyen standartlarını yükseltmek için değerlendirmeler yaparak vatandaşların sadece bayramda değil yıl boyunca da sağlığını amaçlıyor.



Akın: “Amacımız güvenilir gıdanın halka ulaşmasını sağlamak”


Tatlı imalathanelerine ve marketlere yapılan denetimlere katılan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, “Öncelikli amacımız, güvenilir gıdanın tüm halkımıza ulaşmasını sağlamaktır. Çevre ve hijyen ile ilgili her alanda düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak, atık yağların suları kirletmesini önlemek için Ramazan Bayramı öncesi ve her zaman düzenli olarak denetim yapan yeni bir ekip kurduk. Denetimlerini rutin hale getirerek hijyen ve kalite standardını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.


Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, Ramazan Bayramı boyunca gelen şikayetleri de değerlendirip teyakkuzda olacaklarını belirtti.




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