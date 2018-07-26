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26 Temmuz 2018 15:19

Alanya’da tedavileri tamamlanan baykuşlar doğaya salındı

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde geçtiğimiz aylarda doğada yaralı halde bulunan yavru 2 baykuş, tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.

Alanya’da tedavileri tamamlanan baykuşlar doğaya salındı

26 Temmuz 2018 15:19


Alanya’da ormanlık alanda vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yaralı halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 yavru baykuş, tedavisi için Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirildi. Burada tedaviye alınan baykuşların biri yaklaşık 7 ay, diğeri ise 3 ay süren tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Doğada kendi başlarına yaşayabilecek duruma gelen hayvanlar, Cikcilli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda doğaya salındı.



Yuvasından düşen kuşları tedavi için belediyeye teslim ettik


Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, "İlçemizde doğduktan sonra yuvasından düşen ve vatandaşlar tarafından kurumuza Ocak ve Mayıs ayında getirilen kuşlar, belediyemiz veteriner hekimliğine teslim edildi. Rehabilitasyonu tamamlanan kuşlarımız doğal ortama salınmıştır" dedi.



“Uyguladığımız bakım ve tedavinin ardından doğada yaşamlarını sürdürebilecekler”


Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz ise yuvasından düşen baykuşların bakım, tedavi ve rehabilitasyondan sonra doğal ortamla buluşma sürecine getirildiğini belirtti. 6 ve 7 aylık kuşların rehabilite sürecinden sonra kendi hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli tedavi ve bakımın sağlandığını anlatan Yavuz, "Baykuşlarımız belediyenin barınağında hem tedavi edildi hem de doğal yaşama adapte edildi. 2 baykuş artık kendi başlarına hayatta kalabilecek düzeye gelmiştir. Biz de kendilerini doğaya saldık."




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