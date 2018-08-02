Alanya’da tefeci operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şahıslara yönelik, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, ‘haksız kazanç elde etmek amacıyla yüksek faiz karşılığı para vermek’ iddiasıyla aranan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ö.A, B.D, N.Y. ve H.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşma kapsamında 3 şüphelinin ise polis tarafından arandığı belirtildi.