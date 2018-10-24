Alanya'da TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Futbolu Federasyonu'nun (TFF) tarafından düzenlenen Plaj Futbolu Ligi finalleri başladı.

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Galip Dere Plajı'nda düzenlenen 14 etapta birincilik elde eden Alanya Belediyespor, Seferihisar, Gümüldürspor, Efes Müzesi, Akdeniz Karataş Spor, Dikili Çandarlıgücü, Manavgat Belediyespor, 19 Mayıs Belediye, Erciş Belediyespor, Tepebaşı Belediye, The Anillife Otel Arsuz Belediye, Adilcevaz Belediye, Karasu Belediyespor ve Yuvacıkspor takımları yer aldı.

Eleme turu maçlarında Gümüldürspor, Efes Müzesi'ni 9-4, Dikili Çandarlıgücü, Akdeniz Karataşspor'u 5-4, Manavgat Belediyespor, 19 Mayıs Belediye'sini 12-5, Erciş Belediyespor da Tepebaşı Belediyesi'ni 16-2 yenerek grup müsabakalarına kaldı. Yarından itibaren 3 gün sürecek grup maçlarının ardından birinci olacak takımlar bir üst tura çıkacak ve 29 Ekim'de yarı final müsabakaları, 30 Ekim'de de final karşılaşmasında ter dökecek.