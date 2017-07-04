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04 Temmuz 2017 15:41

Alanya’da tombala baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir kafeteryaya yaptığı baskında tombala oynattığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alırken, tombala oynamaya yarayan malzemeler ele geçirildi.

Alanya’da tombala baskını

04 Temmuz 2017 15:41


Edinilen bilgiye göre, tombala ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Cikcilli Mahallesi’ndeki bir kafeteryaya baskın düzenledi. Baskında para karşılığı tombala oynattığı iddia edilen 43 yaşındaki Eşref C. gözaltına alınırken, iş yerinde bulunan 29 kişiye GBT sorgusu yapıldı.


Polisin iş yerinde yaptığı incelemede tombala oynamaya yarayan malzemelerle bingo makinesi, üfleme motoru, televizyon ile çok sayıda çeşitli renklerde pul ve tombala kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan Eşref C., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.




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