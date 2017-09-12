Alanya’da Triathlon heyecanı

30 Eylül Cumartesi günü yaş grubu kısa ve uzun mesafede gerçekleşecek olan yarışlar için kayıtlar başladı. Yarış güzergâhı, Galip Dere Plajı’nda Yüzme Akabinde Grand Kaptan’a kadar bisiklet ve İskele Caddesi - Müftüler Caddesi- Hükümet Caddesi- Belediye Önü koşu şeklinde yapılacak.

Başkan Yücel’den davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “29 Eylül Cuma günü 12.00-17.00 saatleri arası Kültür Merkezinde Yarış paketlerinin dağıtımı ve kayıtlar yapılacak. Saat 19.00-20.00 arası organizasyonun makarna partisi gerçekleştirilecek. 30 Eylül Cumartesi günü Galip Dere Plajı’nda saat 08.00-08.30 arasında Yaş Grupları Kısa Mesafe ve Takım Triathlonu startı olacak. Saat 10.00-10.30 arasında Yaş Grubu uzun mesafe startı gerçekleşecek. Saat 14.00 da Bitiş Alanında yarışların ödül töreni gerçekleştirilecektir. Tüm vatandaşlarımızı uluslararası alanda düzenlediğimiz organizasyonumuza bekliyoruz” dedi.