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12 Eylül 2017 14:43

Alanya’da Triathlon heyecanı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Alanya Belediyesi Uluslararası Triathlon Yarışı 30 Eylül’de yapılacak.

Alanya’da Triathlon heyecanı

12 Eylül 2017 14:43


30 Eylül Cumartesi günü yaş grubu kısa ve uzun mesafede gerçekleşecek olan yarışlar için kayıtlar başladı. Yarış güzergâhı, Galip Dere Plajı’nda Yüzme Akabinde Grand Kaptan’a kadar bisiklet ve İskele Caddesi - Müftüler Caddesi- Hükümet Caddesi- Belediye Önü koşu şeklinde yapılacak.



Başkan Yücel’den davet


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “29 Eylül Cuma günü 12.00-17.00 saatleri arası Kültür Merkezinde Yarış paketlerinin dağıtımı ve kayıtlar yapılacak. Saat 19.00-20.00 arası organizasyonun makarna partisi gerçekleştirilecek. 30 Eylül Cumartesi günü Galip Dere Plajı’nda saat 08.00-08.30 arasında Yaş Grupları Kısa Mesafe ve Takım Triathlonu startı olacak. Saat 10.00-10.30 arasında Yaş Grubu uzun mesafe startı gerçekleşecek. Saat 14.00 da Bitiş Alanında yarışların ödül töreni gerçekleştirilecektir. Tüm vatandaşlarımızı uluslararası alanda düzenlediğimiz organizasyonumuza bekliyoruz” dedi.




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