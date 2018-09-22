Alanya'da triatlon heyecanı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen ve 2 gün sürecek olan triatlon yarışları start aldı.

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 28. kez düzenlenen Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali'ne yaş grupları olimpik mesafede 177, yaş grupları sprint mesafede 99, yıldızlar kategorisinde 51, genç kadınlarda 21, büyük kadınlarda 19, genç erkeklerde 31, büyük erkeklerde 63 ve aquathlon yarışlarında 138 sporcu ter dökecek.

Genç kadınların kazananı Marie Horn

İlk gün yarışlarında yaş grubu uzun mesafe, genç kadınlar ve büyük kadınlar yarışı yapıldı. Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali yarışlarının ilk gününde genç kadınlarda kazanan 1.05.19 saniye ile Almanya'dan katılan Marie Horn oldu. Rusya'dan katılan AlevtinaStetsenko 1.06.18 saniye ile ikinci ve Macaristan'dan katılan LiliMatyus 1.06.18 saniye ile üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı.

Büyük kadınların birincisi Yuliya Yelistratova

Kıyasıya geçen büyük kadınlar yarışlarında rakiplerini geride bırakan ve Ukrayna'dan katılan YuliyaYelistratova 2.04.36 saniye ile birinci oldu. Polonya'dan katılan Roksana Slupek 2.04.55 saniye ile ikinci ve Fransa'dan katılan Emmie Charayron 2.05.42 saniye ile üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

Genç kadınlarda dereceye giren sporcular ödüllerini Avrupa Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Chris Kitchen ve Yarış Direktörü Zafer Peker'in elinden aldı. Büyük kadınlarda dereceye giren sporcular ve Avrupa Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Chris KitchenAlanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından ödüllendirildi. Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali yarın yarın saat 07.00'da başlayacak yaş grupları kısa mesafe yarışları ile devam edecek.