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30 Temmuz 2018 17:01

Alanya’da tüp hırsızlığı güvenlik kamerasında

Antalya’nın Alanya ilçesinde apartmanın merdiven boşluğunda yaşanan tüp hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya’da tüp hırsızlığı güvenlik kamerasında

30 Temmuz 2018 17:01


Bektaş Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanda 1 hafta arayla iki kez hırsızlık olayı yaşandı. Apartmanın 1’inci ve 3’üncü kat merdiven boşluklarındaki tüplerin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri, karşı aparmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tüplerin çalındığını belirleyen bina sakinleri polise başvurdu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Görüntülerde, apartmana giren şüphelilerin tek tek katları kontrol ettikten sonra merdiven boşluğundaki tüpleri aldığı ardından çevrede kimse olmadığından emin olduktan sonra uzaklaştığı görüldü.




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