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06 Haziran 2018 14:27

Alanya’da ücretsiz wi-fi dönemi başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği Akıllı Kent Projesi kapsamında Alanya’da ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı.

Alanya’da ücretsiz wi-fi dönemi başladı

06 Haziran 2018 14:27


Büyükşehir Belediyesi’nin TÜRKSAT iş birliğinde Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği ‘Akıllı Kent Uygulaması’ ilçeleri de teknolojiyle buluşturuyor. Bu kapsamda Alanya’da ücretsiz internet hizmeti dönemi başladı. Alanya’da halkın internete erişimini kolaylaştırmak için açık alanlarda kablosuz internet uygulamasına geçildi.



Alanyalılardan tam not


Yaklaşık üç aydır süren altyapı çalışmasının ardından Alanya Damlataş Bölgesi Kleopatra Plajı, Alangün Parkı ve İskele Rıhtım Bölgesinde vatandaşlar wi-fi erişimi sağlayabiliyor. Ücretsiz internet hizmeti vatandaşların ilgi odağı oldu. Hızlı ve güvenilir, aynı zamanda kapsama alanı geniş olan ücretsiz wi-fi uygulaması başta gençler olmak üzere vatandaşlardan tam not aldı. Ücretsiz wi-fi’den Yerli vatandaşlar kadar yurt dışından gelen turistler de yararlanıyor.



Haftalık 600 dakikalık kullanım hakkı


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kablosuz internet bağlantısı, wi-fi özelliği olan dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Vatandaşlar, cihazın wi-fi özelliğinden Antalya Büyükşehir Belediyesi kablosuz ağını seçiyor ve bağlanıyor. Kullanıcılar sisteme kullanıcı adı olarak telefon numaralarıyla giriş yapıp, şifre bölümüne ise SMS ile gelen doğrulama kodunu giriyor. Her kullanıcının haftalık olarak 600 dakikalık kullanım hakkı bulunuyor. Her hafta kullanım süresi yenileniyor.




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