Alanya’da uçurumdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay, dün akşam Dinek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Alanya tünelinin üst geçidinden yaya olarak geçtiği sırada dengesini kaybeden Mevlüt Kıpık (56), yaklaşık 5 metre yükseklikteki uçurumdan sahil kenarında bulunan kayalıklara düştü. Ağır yaralanan Kıpık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Anadolu Hastanesine götürüldü. Burada yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Kıpık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıpık’ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.