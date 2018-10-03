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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 101 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 101 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda 22 yaşındaki şüpheli Hakan F.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, şüpheliyi Kadıpaşa Mahallesi'nde yaya olarak ilerlediği sırada durdurdu. Hakan F.G.'nin üst aramasında iç çamaşırı bölgesinden çıkardığı poşet içerisinde 47.91 gram esrar ele geçirilirdi. Şüphelinin Kadıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki adresinde dedektör köpeğin de katılımıyla yapılan aramalarda ise 53.71 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan Hakan F.G. polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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