Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Aydın Ş. isimli şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Aydın Ş.'yi dün saat 21.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak üzerinde takibe aldı. Aydın Ş.'nin E.B.'ye cebinden çıkardığı kağıda sarılı uyuşturucuyu verdiği tespit eden ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aydın Ş.'ye yapılan üst aramasında 2 parça halinde 5,12 gram esrar ele geçirilirken, diğer şüphelide ise suç unsuruna rastlanılmadı.

Şüpheli Aydın Ş.'nin Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki kaldığı otel odasında da arama yapan ekipler, siyah poşet içerisinde 57 gram esrar buldu. E.B. savcılık talimatıyla işlemleri için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın Ş. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.