Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 24 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. 'Torbacı' diye tabir edilen satıcıları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, dün saat 21.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. Sugözü Mahallesi 610. Sokak üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, 07 HHS 74 plakalı motosikletle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu motosiklet kısa süre sonra durduruldu. Motosikletteki Alparslan T. (25) gözaltına alındı. Ekipler aynı çalışma kapsamında saat 21.30 sıralarında şüphe üzerine Saray Mahallesi Spor Caddesi üzerinde yaya olarak giden Hasan A.'nın üzerinde arama yaptı. Üzerinden bir miktar esrar çıkan Hasan A. gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.