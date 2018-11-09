Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen L.D, B.S. ve T.Y.'yi takibe aldı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelileri Saray Mahallesi'nde buluştukları bir otoparkta gözaltına aldı. L.D. B.S.'nin yapılan üst aramasında satışa hazır vaziyette paketmiş toplam 22.17 gram skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirilirken, T.Y.'de ise suç unsuruna rastlanılmadı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ayrı ayrı paketmiş halde toplam 240.2 gram skunk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında T.Y. savcılık talimatıyla serbest kalırken, L.D. ve B.S. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.