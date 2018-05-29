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29 Mayıs 2018 09:42

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

29 Mayıs 2018 09:42


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yaptıkları çalışmalarda, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararının ardından belirlenen adrese saat 01.30 sıralarında baskın düzenledi. Baskında adreste bulunan H.F., A.D., V.E. ve H.E.A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyette 41 paket 130 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile buna ait çok sayıda mermi ele geçirildi.



"Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan arandığı ortaya çıktı


Gözaltına alınan H.F.’nin Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu ve gizlenmek için başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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