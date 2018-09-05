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05 Eylül 2018 15:31

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar eroin ele geçirilirken, 6’si Suriyeli 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

05 Eylül 2018 15:31


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Konaklı Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Sami B. ile uyuşturucu kullandığı tespit edilen Mehmet C.Ö.’yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Suriyelilerin üzerinden eroin çıktı


Öte yandan ekipler, Suriye uyruklu 6 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramalarda 8 gram eroin ile uyuşturucu kullanımda bulunan aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan Suriyeli şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.




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