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22 Haziran 2017 13:21

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli saklandığı otel odasında yakalandı.

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

22 Haziran 2017 13:21

Narkotik dedektör köpeği Esco’nun yardımıyla şüphelinin gizlediği yerde ve otomobilde yapılan aramalarda ise 3 kilo 285 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Alanya girişinde yol uygulaması yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya plakalı aracı, sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Cumhuriyet Mahallesi’ndeki saklandığı bir otel odasında yakalandı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Esco’nun yardımıyla şüphelinin aracında ve gizlendiği yerde arama yapan ekipler, 3 kilo 285 gram esrar ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.’nın (33), ifadesinden yola çıkan ekipler, Kargıcak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 14 kök Hint keneviri ektiğini de tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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