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06 Temmuz 2017 16:09

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenliği 2 ayrı operasyonda 137 kök Hint keneviri ile 3 kilo 500 gram esrar ele geçilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

06 Temmuz 2017 16:09


Saburlar Mahallesi Süzek Mevkii ve Akdam Mahallesi’ndeki ormanlık alanda esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Saburlar Mahallesi Süzek Mevkii’ndeki ormanlık alanda yapılan aramalarda ekili vaziyette 95 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca jandarmanın Akdam Mahallesi’ndeki ormanlık alan düzenlediği operasyonda da 42 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili Hilmi Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli karakol işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.




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