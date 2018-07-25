Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, diskolar sokağında uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler dün akşam takibe aldıkları S.A., S.A., A.K., S.D. ve K.D. isimli kadını adreslerinde gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1,80 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A., A.K., S.D. ve K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, S.A. (20) ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.