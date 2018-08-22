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22 Ağustos 2018 13:41

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonun da bir miktar esrar ve 17 kök Hint keneviri ele geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

22 Ağustos 2018 13:41


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alanya’nın kırsalın da bulunan Bucak Mahallesi’nde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. Tespit üzerine 2 ayrı adres baskın düzenleyen ekipler, Mehmet Ç. ait evde saksıya ekili vaziyette 8 kök Hint keneviriyle 100 gram esrar, Mustafa G.’nin evinde ise 9 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ç. Ve Mustafa G. Karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.




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