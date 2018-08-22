Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alanya’nın kırsalın da bulunan Bucak Mahallesi’nde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. Tespit üzerine 2 ayrı adres baskın düzenleyen ekipler, Mehmet Ç. ait evde saksıya ekili vaziyette 8 kök Hint keneviriyle 100 gram esrar, Mustafa G.’nin evinde ise 9 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ç. Ve Mustafa G. Karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.