Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yılmaz K. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Yılmaz K.'yi Sugözü Mahallesi Sugözü Caddesi üzerinde 07 HAE 79 plakalı motosikletle ilerlediği sırada durdurdu. Arama yapan polis, motosiklette ve şüphelinin üzerinde 91 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına Yılmaz K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.