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12 Ağustos 2018 14:24

Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır esrar ele geçirilirken olayla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

12 Ağustos 2018 14:24


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu ticaretine ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler, önceki gün saat 15.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde Harun T.’nin ’torbacı’ olarak bilinen sokak satıcısı Yasin D.’den para karşılığı uyuşturucu madde aldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Harun T.’yi gözaltına aldı. Harun T.’nin üst aramasında gazete kağıdına sarılı 4 parça halinde 20.25 gram esrar ele geçirildi.


Soruşturmayı derinleştiren ekipler, takibe aldıkları uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Yasin D.’yi de gözaltına aldı. Yasin D.’nin üst ve Kadıpaşa Mahallesi’ndeki adresinde yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyette paketmiş 43 parça halinde 208 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 265 TL, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Harun T. ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen Yasin D. tutuklandı.




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