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30 Ağustos 2018 13:25

Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

30 Ağustos 2018 13:25


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışma neticesinde polis, Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bir alışveriş merkezi önünde İ.K. (17), F.B. (19), S.S. (18) ve E.Ş. (18) isimli şüphelileri gözaltına alındı. Şüpheli İ.K’nin, yakalandığı sırada yere attığı kağıda sarılı 4 parça halinde toplam 9,38 gram esrar ile poşete sarılı 37 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.S. ve E.Ş. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen İ.K. ve F.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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