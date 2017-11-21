Alanya’da vatandaşlardan akaryakıt depolama sistemi tepkisi

Akaryakıt firmasından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise firmanın herhangi bir yeni yatırım ya da büyütme kararının bulunmadığı bildirildi.

Akaryakıt ve LPG depolama tesisleri 25 bin metreküplük beyaz ürün, 20 bin metreküplük LPG olmak üzere 45 bin metreküplük depolama kapasitesi olan ve bu kapasiteyi 100 bin metreküplük kapasiteye yükselteceği iddia edilen Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ.’nin ‘Yanasma Dolfeni Tesisinin Kapasite’ projesine tepki göstermek için siyasi parti temsilcileri ve bölge halkı Yeşilöz Mahallesi’ndeki bir restoranda toplandı. Toplantıya MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Tavakut, MHP 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, çok sayıda bölge halkı ve partililer katıldı.

Burada konuşan katılımcılar, tesisin kapasitesini büyütmesinin turizme, tarıma ve Caretta Caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama ve yumurtlama alanına etkiyeceğini söyleyerek sert tepki gösterdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya’nın Yeşilöz ve Uğrak mahallerinde yapılmış olan ve kapasitesini artırmak isteyen dolum tesisi için bir araya geldiklerini söyledi. Türkdoğan, ”Akaryakıt ve LPG depolama tesislerinin kapasitesini artırmasına karşı olduğumuzu bir kez daha beyan etmek üzere bölge haklımız ile bölge muhtarlarımız, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte bir toplantı yapıldı. Bizlerde MHP Alanya İlçe Teşkilatı olarak bu toplantıya iştirak ettik. Yaklaşık 3 aydır zaten bu tesisin kapasitesinin artırılacağını duyduğumuz an itibariyle biz tepkimizi ortaya koyduk. Bizler partimiz olarak bu tesisin turizm, tarım ile inşaat sektörü gibi birçok sektörlerle ayakta duran bölgemize hiçbir faydası olamayacağını söyledik. Hatta gelecekte Alanya’nın doğasına zarar vereceğini ön gördüğümüz Akaryakıt ve LPG depolama tesisinin kapasitesini artırmasını bir tarafa bırakın Alanya’da derhal kaldırılıp, turizmle alakası olmayan başka bir bölgede yapılmasını buradan beyan ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de her türlü yasal işlemlere başvurmak kaydıyla bölge halkımızın yapacağı organizasyonda yanlarında yer alacağız” dedi.

“Tesisin büyütülmesi Alanya için bir felaket olacaktır”

CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut da, akaryakıt ve LPG depolama tesislerine tepki için burada olduklarını aktardı. Takavut, ”Bu anda bu tesis faaliyet gösteriyor ve ÇED raporu alınmış ancak ortada söyle bir durumu var. Tesisin büyütülmesi söz konusu ve büyütülmesi demek, turizm, tarım ve inşaat sektörü açısından Alanya için bir felaket olacaktır. Bu tesisin büyümemesi için tüm Alanya’da yaşayan vatandaşlar, STK kuruşları, oda temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri hep beraber hareket etmeliyiz” diye konuştu.

“Alanya’nın kucağını bırakılmış bir canlı bomba”

MHP 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türk turizminin yüzde 20’sini yöneten ve 40 bin civarında yabancıya konut satılan bölgede böyle bir tesisin yapılması Alanya’nın kucağına bırakılan bir canlı bomba olduğu söyledi. Yıldız, ”Ne zaman kaza olacağının ebetteki bir garantisi yok. Bu tesisin burada yapılmasını sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu konuyu yeniden değerlendirmesi kanaatindeyim. 4 kat büyütülmesiyle alakalı imaj çalışmaları yapıldığını biliyoruz. Biz çevre halkı ve ilgilerle bu tesisin büyütülmemesiyle alakalı tepkilerimizi veriyoruz. Yetkililere de bu konuyu inşallah ileteceğiz” ifadelerinde bulundu.

Dağıtım firması: " Herhangi bir yeni yatırımı veya büyütme kararı yok"

Akaryakıt Dağıtım Firmasından konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Aytemiz Alanya Dolum Tesisleri ile ilgili yapılan toplantıda ilgili tesisin büyütüleceği ve/veya yeni bir tesis yapılacağı konularının gündeme getirildiği belirtilerek " Tamamı yüzde yüz yerli sermayeli Aytemiz’in, bölgede sahip olduğu dolum tesisleri için alınmış herhangi bir yeni yatırımı ve/veya büyütme kararı olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz" denildi.