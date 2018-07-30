Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 17:24

Alanya’da yeni emniyet müdürü göreve başladı

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı’nın yerine atanan Alper Avcı, görevine başladıKesinleşen kararname ile emniyet müdürlerinin yeni görev yerleri ve terfileri açıklanmasının ardından 2.

Alanya’da yeni emniyet müdürü göreve başladı

30 Temmuz 2018 17:24

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı’nın yerine atanan Alper Avcı, görevine başladı



Kesinleşen kararname ile emniyet müdürlerinin yeni görev yerleri ve terfileri açıklanmasının ardından 2. sınıf Emniyet Müdürü olan Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Antalya Doğu İlçelerden Sorumlu Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Çakmaklı’nın yerine ise Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Avcı, İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Avcı yeni görevinde bu sabah itibariyle mesaisine başladı.


Uzun süre Alanya’da görev yaptı


İlk görev yeri Antalya olan Alper Avcı, sırasıyla Hakkari, Zonguldak, Alanya, Ankara ve Alanya’da görev yaptı. 2010’dan 2015’e ve daha sonraki ataması olan 2017’den bugüne kadar Alanya’da görev yapan Avcı’nın son görevi Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı idi. 3. sınıf Emniyet Müdürü olan Alper Avcı, Alanya’da başarılı operasyonlara imza atmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç