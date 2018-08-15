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15 Ağustos 2018 13:34

Alanya’da yenidünya meyvesi marka olacak

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Antalya’nın Alanya ilçesinde yetişen ve Malta eriği olarak da bilinen yenidünya meyvesini tescil ettirmek için yaptıkları başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edildiği söyledi.

Alanya’da yenidünya meyvesi marka olacak

15 Ağustos 2018 13:34


Türkiye’de Akdeniz kıyı kuşağında yetiştirilen, yenidünya ve muşmula isimlerine de sahip Malta eriği, üretiminin yaklaşık yüzde 50’sinin karşılandığı Alanya’da marka olacak.


ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, bugün gerçekleşen haftalık yönetim kurulu toplantısında tarım sektörüne bir müjdeli haber daha verdi. Şahin, Alanya’da ‘muşmula’ olarak bilinen meyvenin ‘Alanya yenidünyası’ olarak tescil edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun kabul edildiğini söyledi.



"Yenidünya artık ‘Alanya yenidünyası’ olarak literatürde yer alacak"


Daha önce birkaç kurum tarafından yapılan başvuruların reddedildiğini hatırlatan Şahin, "Çok titiz ve bilimsel bir çalışma yürüttük. Bunun neticesini de aldık. İlk başvurumuzu 22 Eylül 2017 yılında yaptık. Bugün de tarım sektörüne bu müjdeli haberi vermek nasip oldu. Tescil sonucu yenidünya artık ‘Alanya yenidünyası’ olarak literatürde yer alacak Alanya’mıza hayırlı olsun" dedi.



Sırada avokado var


Tarım sektöründe de önemli çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Şahin, "Alanya’da ürettiğimiz ürünlerin coğrafi işaretlerini başka yerlere kaptırmamak için başvurular yapıyoruz. Tarım sektöründen arkadaşlarımıza görüşerek hangi ürünlerin coğrafi işaretini Alanya’mıza kazandırabiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. En kısa süre başvurusunu yaptığımız avokadonun da yine ‘Alanya Avokadosu’ olarak literatürde yer almasını bekliyoruz" diye konuştu.




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