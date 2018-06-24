Alanya’da yerleşik yabancılar sandık başına gitti

Türk vatandaşı olup oy kullanma hakkı elde eden yaklaşık 2 bin yerleşik yabancı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri için Alanya’da sandık başına giderek oylarını kullandı.

“Türkiye için en iyisi olsun”

Oyunu Mahmutlar 50’nci Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu’ndaki sandıkta kullanan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, seçimin Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Gündüz, “Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Türkiye için en iyisi olsun” dedi.

Seçimlerde yerleşik yabancıların kolaylıkla oy kullanabildiklerini belirten Gündüz, Alanya’da oy kullanma hakkı olan 2 bine yakın yerleşik yabancının olduğunu ve sonuç ne olursa olsun Türkiye’nin istikrarına katkısı olması temennisinde bulundu.