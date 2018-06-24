Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 15:16

Alanya’da yerleşik yabancılar sandık başına gitti

Antalya’nın Alanya ilçesinde oturan ve Türk vatandaşı olup oy kullanma hakkı elde eden yaklaşık 2 bin yabancı, 24 Haziran seçimleri için sandık başına giderek oyunu kullandı.

Alanya’da yerleşik yabancılar sandık başına gitti

24 Haziran 2018 15:16


Türk vatandaşı olup oy kullanma hakkı elde eden yaklaşık 2 bin yerleşik yabancı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri için Alanya’da sandık başına giderek oylarını kullandı.



“Türkiye için en iyisi olsun”


Oyunu Mahmutlar 50’nci Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu’ndaki sandıkta kullanan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, seçimin Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Gündüz, “Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Türkiye için en iyisi olsun” dedi.


Seçimlerde yerleşik yabancıların kolaylıkla oy kullanabildiklerini belirten Gündüz, Alanya’da oy kullanma hakkı olan 2 bine yakın yerleşik yabancının olduğunu ve sonuç ne olursa olsun Türkiye’nin istikrarına katkısı olması temennisinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç