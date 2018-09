Alanya'da ‘yeşil kokain' ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenliği operasyonda bir miktar 'yeşil kokain' olarak bilinen skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi Toramanlar Sokak'taki İlker C. (42) isimli şüpheliye ait evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, takibe aldıkları belirlenen adreste Varnas B., ve Irak vatandaşı Farook A.'nin çıkması üzerine baskın düzenledi. Baskında satışa hazır ağzı kilitli şeffaf poşet içerisinde 15 parça halinde 21.76 gram 'yeşil kokain' olarak bilinen sunk uyuşturucu maddesi ele geçilirken, olayla ilgili İlker C. ile uyuşturucu satın aldığı belirtilen Varnas B. ve Farook A. gözaltına alındı. ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan Varnas B. ve Farook A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker C. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.